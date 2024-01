Fabege AB ADR Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Fabege beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 70 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs liegt der Wert für Fabege bei 87,15 SEK, während der tatsächliche Kurs bei 104,7 SEK liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +20,14 Prozent im Vergleich zum GD200 und +8,51 Prozent im Vergleich zum GD50. Insgesamt erhält Fabege daher eine Bewertung "Gut" in der technischen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Fabege wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Fabege besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt wird Fabege auf Basis des Anleger-Sentiments sowie der technischen Analyse als "Gut" bewertet.