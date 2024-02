Fabege AB ADR Aktie: Ruhe bewahren!

Die Fabege wird derzeit mit einem Kurs von 89,8 SEK gehandelt, was einem Rückgang von 10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +0,46 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Fabege lässt sich sagen, dass die Aktivität im Netz schwach war. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einschätzung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Fabege-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 62,09 und der RSI25 liegt bei 67,46, was jeweils zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist durchweg positiv. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit kann die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet werden.