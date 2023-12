Fabege AB ADR Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnittsschlusskurs der Fabege-Aktie bei 85,89 SEK. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 109,75 SEK verzeichnet, was einem Unterschied von +27,78 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 91,22 SEK liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +20,31 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Fabege also eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen mehrheitlich positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Auch das Stimmungsbild bei Fabege hat sich positiv verändert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen war ebenfalls höher, was wiederum mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für Fabege eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI vergeben, da dieser aktuell bei 26,21 Punkten liegt und somit anzeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Über- oder Überverkauft-Indikationen und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Fabege-Aktie in diesem Abschnitt.

