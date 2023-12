Fabchem China Aktie: Was macht der Markt?

Der Aktienkurs von Lincotrade & verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 8,95 Prozent, was im Vergleich zur Durchschnittsrendite von -4,38 Prozent für ähnliche Aktien in der Chemikalienbranche eine Outperformance von +13,33 Prozent bedeutet. Im Materialien-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -5,59 Prozent, und Lincotrade & übertraf diesen Wert um 14,54 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird der Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt Lincotrade & mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,43 Prozent in der Chemikalienbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in dieser Branche eher unrentabel ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Lincotrade &-Aktie derzeit mit einem Wert von 50 als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Beim RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich auch ein neutraler Wert von 63. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war weder signifikant höher noch niedriger als üblich, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Lincotrade &-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.