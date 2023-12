Fabchem China Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können präzise und frühzeitig mit Hilfe einer Analyse erkannt werden. Für Lincotrade & hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt für Lincotrade & in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Chemikalien"-Branche konnte Lincotrade & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,95 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,43 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Lincotrade & mit 14,23 Prozent über dem Durchschnitt. Somit erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Lincotrade & mittlerweile bei 0,21 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,199 SGD erreicht hat. Die Abweichung zum GD200 beträgt somit -5,24 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -20,4 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung auf. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtnote von "Schlecht".