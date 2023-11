Fabasoft Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Aktie von Fabasoft wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 28,28 liegt sie insgesamt 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Software-Segment, der bei 81,25 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Fabasoft in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Die Häufigkeit der Diskussionen über Fabasoft in den sozialen Medien war jedoch im normalen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Fabasoft-Aktie aktuell bei 48,75 liegt, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls auf einen neutralen Zustand hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Fabasoft derzeit bei 1, was eine negative Differenz von -20,09 Prozent zum Branchendurchschnitt im Software-Sektor darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht" von den Analysten.