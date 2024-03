Fabasoft Aktie: Nach so langer Zeit …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Fabasoft ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Fabasoft-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 65,52, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 50, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung bei Fabasoft in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in den letzten Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Fabasoft ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 29,73 auf, was 58 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (70,9). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hierbei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Fabasoft zeigte durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aus dieser Perspektive.

