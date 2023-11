Fabasoft Aktie: DAS heißt noch nichts

Nach einer technischen Analyse der Fabasoft-Aktie ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 18,21 EUR über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag geringfügig höher bei 18,25 EUR (+0,22 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 18,10 EUR, der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls leicht über diesem Durchschnitt (+0,83 Prozent Abweichung) und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Fabasoft eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Fabasoft beträgt 1,68 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt leicht unter dem Mittelwert von 2,11 Prozent für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen war die Stimmung positiv und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen über Fabasoft diskutiert. Das Ergebnis ist eine "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine normale Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird Fabasoft insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Fabasoft kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Fabasoft jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fabasoft-Analyse.

Fabasoft: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...