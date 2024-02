Fabasoft Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das österreichische Softwareunternehmen Fabasoft hat in verschiedenen Bewertungskategorien gute Ergebnisse erzielt. Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 29,73 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint. Die Dividendenpolitik von Fabasoft wird jedoch als "schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt ausschüttet.

In der technischen Analyse schneidet das Unternehmen jedoch gut ab, da der gleitende Durchschnittskurs positiv ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 18,72 EUR, während der Kurs der Aktie bei 24,4 EUR liegt, was einer Überperformance von +30,34 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) zeigt eine positive Abweichung von +20,14 Prozent, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Fabasoft im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,29 Prozent erzielt, was 9,7 Prozent über dem Durchschnitt im Bereich "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 6,07 Prozent über dem Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Aktie von Fabasoft gute Bewertungen in verschiedenen Kategorien, was auf eine starke Performance hindeutet.

Sollten Fabasoft Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Fabasoft jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Fabasoft-Analyse.

Fabasoft: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...