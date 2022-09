Fabasoft-Aktie: Fabasoft erwirbt Mehrheitsbeteiligung am Schweizer Software- und Technologieunternehmen 4teamwork AG

Finanztrends Video zu Fabasoft



* Fabasoft AG übernimmt die Mehrheit der Anteile an der Gesellschaft im Wege eines Aktienkaufs und einer Kapitalerhöhung * Die 4teamwork AG mit Hauptsitz in Bern und Standorten in St. Gallen und Luzern ist spezialisiert auf digitale Geschäftsprozesse in der öffentlichen Verwaltung Die Fabasoft AG hat heute einen Kauf- und Beteiligungsvertrag über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der 4teamwork AG…