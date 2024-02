Fab-Form Industries löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig zur Bewertung von "überkauften" oder "überverkauften" Wertpapieren verwendet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Bei Fab-form Industries wurde der 7-Tage-RSI auf 28,21 Punkte festgelegt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Bedingungen an und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Fab-form Industries. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In terms of technical analysis, der Durchschnitt von 1,73 CAD für den Schlusskurs der Fab-form Industries-Aktie über die letzten 200 Handelstage wurde übertroffen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine positive charttechnische Situation hin und erhalten ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Fab-form Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Baumaterialien, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.