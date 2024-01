Rumble Resources Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten zwei Wochen wurde die Anlegerstimmung zu Rumble hauptsächlich als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Rumble-Aktie derzeit überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Zunahme negativer Kommentare über Rumble in den sozialen Medien führte zu einer schlechten Bewertung der Aktie. Die abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien verstärken diese Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rumble-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.