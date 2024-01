Fab-Form Industries Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Fab-form Industries hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Anleger-Sentiment ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Fab-form Industries beschäftigt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fab-form Industries-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI25 bei 39,73 liegt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Fab-form Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,26 Prozent erzielt, was 12,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.