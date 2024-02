F-Secure Oyj-Anleger machen nicht mehr mit!

Die technische Analyse für die F-secure-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs. Der längere 200-Tage-Durchschnitt beträgt 2,08 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,758 EUR liegt, was einer Abweichung von -15,48 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,96 EUR liegt unter dem Schlusskurs, mit einer Abweichung von -10,31 Prozent. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die F-secure-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Werte. Der RSI7 beträgt 73,53, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 66,19 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt hingegen eine überwiegend positive Stimmung der Anleger wider. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer grundsätzlich positiv eingestellt, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend positiv aufgenommen. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält F-secure daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien ist gestiegen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die F-secure-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anlegerverhaltens mit einem "Schlecht"-Rating versehen, während die Stimmungsanalyse und die Diskussion in den sozialen Medien eine "Gut"-Bewertung ergeben.