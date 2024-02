F-Secure Oyj Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse von F-secure zeigt, dass das Unternehmen derzeit keine guten Werte aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) gibt keine besseren Signale. Der RSI7 zeigt mit 69,09 Punkten an, dass F-secure weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung ist jedoch positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Daher erhält F-secure in diesem Bereich eine "Gut"-Einstufung.

Auch das Sentiment und der Buzz im Netz zeigen eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung für F-secure führt.