F-Secure Oyj Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die F-secure-Aktie liegt der RSI bei 22,73, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 44 für die F-secure-Aktie, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der F-secure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,36 EUR. Der letzte Schlusskurs von 1,94 EUR weicht somit um -17,8 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 1,79 EUR liegt, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,38 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Unterm Strich erhält die F-secure-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur F-secure-Aktie veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Aktie von F-secure zeigte eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die F-secure-Aktie weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".