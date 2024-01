F, M Bank Aktie: Der ganz große Wurf!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die F & M Bank von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen analysiert, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben und kommt zu diesem Schluss. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die F & M Bank wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 25 Punkten, was darauf hinweist, dass F & M Bank überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, da auch hier F & M Bank überverkauft ist. Das Wertpapier wird für den RSI25 ebenfalls mit "Gut" eingestuft.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die F & M Bank-Aktie ein Durchschnitt von 19,77 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,9 USD (+0,66 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (17,64 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,81 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung für die F & M Bank-Aktie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei F & M Bank beträgt das aktuelle KGV 16. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" haben im Durchschnitt ein KGV von 15. F & M Bank ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.