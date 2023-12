F, M Bank Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Wert, um die Preise von Aktien zu bewerten. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin. F & M Bank hat ein KGV von 15,62, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen in der Branche als günstig. Daher erhält F & M Bank auf Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI von F & M Bank liegt bei 9,91 auf 7-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 30,76, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für F & M Bank in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einer neutralen Bewertung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von F & M Bank bei 6,06 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass F & M Bank in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhält, von "Gut" über "Neutral" bis hin zu "Schlecht". Dies spiegelt die unterschiedlichen Aspekte und Bewertungen der Aktie wider.