Jade Leader Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Werkzeug zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für die Jade Leader-Aktie ergibt sich ein RSI-Wert von 75, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 37,5, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Materialien" hat die Jade Leader-Aktie mit einer Rendite von 825 Prozent eine ausgezeichnete Entwicklung gezeigt. Dies liegt deutlich über der durchschnittlichen Rendite von 835 Prozent in diesem Sektor. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,33 Prozent verzeichnete, zeigt sich die Jade Leader-Aktie mit 835,33 Prozent deutlich stärker. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse der Jade Leader-Aktie zeigt ebenfalls positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 CAD liegt, was einem Unterschied von +33,33 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,02 CAD, während der letzte Schlusskurs über diesem Wert liegt (+100 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Jade Leader-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Die Diskussionsintensität rund um die Jade Leader-Aktie wird langfristig als mittel eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild für die Aktie führt.