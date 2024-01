F.C.C. Aktie: Ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "FCC":

Die Fcc-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1777,86 JPY und einem Schlusskurs von 1740 JPY am letzten Handelstag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1782,88 JPY ergibt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung. Die Anlegerstimmung zeigt sich positiv, sowohl in den Diskussionen auf sozialen Medien als auch in den Themen rund um das Unternehmen. Aus diesem Grund wird die Aktie von Fcc als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von 43,06 für 7 Tage und 64,08 für 25 Tage führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Ebenso zeigt die Kommunikation über Fcc in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.