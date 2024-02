F.C.C. Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "FCC":

Die technische Analyse der Fcc-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage 1832,88 JPY beträgt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2098 JPY, was einem Unterschied von +14,46 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1852,78 JPY liegt mit einem Unterschied von +13,24 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Fcc-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes hat die Fcc-Aktie eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung gezeigt. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Fcc in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Fcc-Aktie war zuletzt weder besonders positiv noch negativ im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Fcc beschäftigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fcc-Aktie weder auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 33,55 Punkte) noch auf etwas längerfristiger (RSI25: 30,11 Punkte) Basis überkauft oder überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.