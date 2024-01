F.C.C. Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "FCC":

In den letzten Wochen konnte bei Fcc keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Diskussion in den sozialen Medien war überwiegend positiv, und es gab keine negativen Themen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Daher erhält Fcc eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Fcc daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

Die Aktie von Fcc liegt aktuell bei einem Durchschnitt des Schlusskurses von 1779,27 JPY für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs (1792 JPY) weicht um +0,72 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Tendenz, wodurch die Fcc-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fcc-Aktie zeigt einen Wert von 13 für die letzten 7 Tage, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird hier ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung, wodurch das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Fcc damit ein "Gut"-Rating.