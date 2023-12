FUJI Media Holdings Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum zu bewerten. Für die Fuji Media liegt der aktuelle RSI-Wert bei 43,78, was auf ein neutrales Signal hindeutet - weder überkauft noch überverkauft. Auch die RSI25, die die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, zeigt mit einem Wert von 37 eine neutrale Einstufung für die Aktie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse, die die Kommunikation im Internet berücksichtigt, ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Fuji Media. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung für die Fuji Media. Positive Themen dominieren die Diskussionen in den vergangenen Wochen, was zu einer guten Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse der Fuji Media-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt jeweils eine positive Bewertung - sowohl für den GD200 als auch für den GD50 wird ein "Gut"-Rating vergeben.

Insgesamt erhält die Fuji Media somit neutrale bis positive Einschätzungen basierend auf den verschiedenen Analysemethoden, sowohl technisch als auch aufgrund der Anleger-Stimmung und des Sentiments.