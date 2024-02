FUJI Media Holdings Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Fuji Media als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fuji Media-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25,95 und ein Wert für den RSI25 von 29,28, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fuji Media-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1533,98 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1954,5 JPY liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +27,41 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1744,17 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+12,06 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Fuji Media-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Fuji Media in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Fuji Media eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Fuji Media eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den weichen Faktoren.