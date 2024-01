FUJI Media Holdings Aktie: So könnte es weitergehen!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Fuji Media in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 42,09 bestätigt diese Einschätzung. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fuji Media-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1423,36 JPY liegt, was einer Bewertung von "Gut" entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist insgesamt negativ, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

