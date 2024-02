CSR Ltd. Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "CSR":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die technische Analyse von Aktien. Aktuell liegt der RSI-Wert für Csr bei 62,5, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch überverkauft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 42, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die RSI.

Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Beurteilung von Aktien ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Bei Csr zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung auf dieser Basis.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Csr derzeit bei 5,79 AUD, was als gut eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6,76 AUD, was einen Abstand von +16,75 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 6,46 AUD, was einer Differenz von +4,64 Prozent entspricht und daher als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein guter Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 15,64, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und daher eine gute Bewertung erhält.