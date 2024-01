FUJI Media Holdings Aktie: Hammer Entwicklung!

Die technische Analyse der Fuji Media-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1705 JPY ein "Gut"-Signal darstellt, da er sich um +19,17 Prozent vom GD200 (1430,68 JPY) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1573,53 JPY, was einem Abstand von +8,36 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Fuji Media-Aktie hat einen Wert von 18, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 40,34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Fuji Media.

Die Stimmung rund um die Aktie von Fuji Media zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung war in einem Zeitraum von mittlerer Länge kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zur Aktie von Fuji Media geäußert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit bei der Analyse der technischen Indikatoren und der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Fuji Media-Aktie.