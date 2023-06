FUCHS Petrolub Aktie wieder „on track“. Aufreger am Morgen als Chance gesehen?

FUCHS Petrolub Aktie ist ein eher unauffälliger Vertreter im MDAX. Wenig Schlagzeilen, keine grossen „Börsenstories“ in den Finanzmedien. Dafür aber ein gesundes Geschäft, dass im Q1 2023 ein Umsatzwachstum von 16% auf 936 Mio EUR verzeichnen konnte. Und auch das Gewinnwachstum mit 11% auf ein EBIT von 103 Mio EUR konnte vom preisgetriebenen Umsatzwachstum und positiven Währungseffekten zumindest etwas profitieren. Dazu kommt, dass die im MDAX gehandelten Aktien der FUCHS Petrolub Vorzugsaktien sind. Das heisst den stimmrechtslosen Aktien fehlt auch noch der geringste Charme der „Übernahmephantasie“, wie weit entfernt so etwas auch immer liegen sollte.

Gestern Abend Aufreger – vornehmlich bei den Stämmen der FUCHS Petrolub Aktie.

Heute Morgen auf XETRA ging’s erstmal von 30,05 EUR Vortagsschluss auf 28,35 EUR runter. Wobei dann schnell Käufe einsetzten und den Kurs wieder auf Fast-Vortagsniveau brachten: aktuell 29,00 EUR (XETRA, 11:01 Uhr, Minus 3,49%. Bei den wesentlich liquideren Vorzugsaktien zeigt sich ein noch entspannteres Bild: aktuell 34,48 EUR (XETRA, Minus 1,15%, 11:07 Uhr). Auf Tradegate hatten die Stämme heute Morgen noch Minus 7%, die Vorzüge ein Minus von 5% gesehen.

Was war Grund für den Kurseinbruch, der nur von kurzer Dauer war? FUCHS Petrolub Aktie wechselten die Hände zu rund 10% Discount, Ausserbörslich.

Grund des Aufregers war eine Meldung von Bloomberg : Mawer Investments Management habe 2,5 Millionen Stammaktien der FUCHS Petrolub für je 27,05 EUR bei Institutionellen platziert und so seine Beteiligung von rund 10% mit 6,95 Mio Stammaktien auf rund 6,4 % reduziert. Somit wechselten „mal eben“ 3,6% der Stammaktien ihren Besitzer – wobei der relativ hoch erscheinende Discount von 10% offensichtlich auf den ersten Blick irritierte. Reflexartig wurden die Aktien auf den Markt geworfen, was zu den relativ hohen Abschlägen bei Tradegate führte. Aber diese Verkäufe wurden offensichtlich von anderen als günstige Einstiege gesehen, so dass nach XETRA-Eröffnung sich die Kurse schnell wieder normalisierten.

Solange keine operativen Gründe bei FUCHS Petrolub für den Verkauf der Aktien bekannt werden sollten, sollte sich der heutige kurzfristige Kursabtaucher als temporärer Ausdruck von Nervosität des Kapitalmarktes erweisen. Also wieder den Blick auf die FUCHS Petrolub und deren Prognose für 2023. Zuletzt bei Vorlage der Q1-Zahlen war der CEO äusserst optimistisch:

„Mit einem EBIT in Höhe von 103 Mio EUR sind wir sehr gut ins neue Jahr gestartet.

Die im Jahresverlauf 2022 aufgrund stark gestiegener Rohstoffkosten sowie hoher Inflationsraten notwendigen Preisanpassungen wirken und ermöglichen im Vorjahresvergleich eine Steigerung des Bruttoergebnisses und darüber hinaus auch die Deckung der inflationsbedingten Kostensteigerungen, vor allem im Bereich der Energie-, Personal- und Frachtkosten.

Insgesamt steigerte FUCHS sein EBIT im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 10 Mio EUR oder 11%. Den größten Beitrag zu dieser Ergebnissteigerung leistete mit einem Anstieg von 6 Mio EUR oder starken 14 % die Region EMEA. Daneben konnte aber auch Nord- und Südamerika mit Geschäftszuwächsen und einer Ergebnissteigerung von 2 Mio EUR oder 12% überzeugen. In der Region Asien-Pazifik belastete der pandemiebedingt schwierige Jahresbeginn in China die Entwicklung der Gesamtregion, die leichte Ergebniseinbußen in Höhe von 1 Mio EUR oder 3% hinnehmen musste.

Auf Basis des sehr guten ersten Quartals blicken wir mit Zuversicht auf die kommenden Monate. Gleichzeitig bestehen die Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds sowie der Rohstoffpreise fort. In Summe bestätigen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr und gehen unverändert von einem EBIT um 390 Mio EUR aus.“ Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE am 28.04.2023.

Prognose bestätigt

„FUCHS bewegt sich weiterhin in einem stark volatilen Umfeld. Die Unsicherheit in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Rohstoff- und damit auch die Verkaufspreise muss dabei in Betracht gezogen werden. Basierend auf einem sehr guten ersten Quartal halten wir an unserer Prognose für das Gesamtjahr fest:

Umsatz: um 3,6 Mrd. EUR

EBIT: um 390 Mio EUR

FVA: über Vorjahr (172 Mio EUR)

Freier Cashflow vor Akquisitionen: um 250 Mio EUR “ (FUCHS Petrolub, 28.04.2023)

Und ab Juli heisst man nur noch FUCHS SE –

der alte Zopf Petrolub wurde auf der Hauptversammlung am 3. Mai auf den Abfallhaufen der Geschichte geworfen. Oder wie es modern heisst: „Das Wort PETROLUB referenziert auf den Ursprung der Rohstoffe und ist heute weder in der Markenkommunikation noch bei der Firmierung der Konzerngesellschaften von Bedeutung und kann zu einer falschen Vorstellung unseres Geschäftsmodells führen“, erläuterte Technikvorstand Sebastian Heiner.

FUCHS konzentriere sich schon lange auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb hocheffizienter Schmierstofflösungen zum Betrieb von Anlagen und Maschinen. Angesichts der wachsenden technischen Anforderungen und Nachhaltigkeitsbestrebungen richte sich der Schwerpunkt auf hochleistungsfähige Rohstoffe aus nachhaltigen Quellen. Aus diesem Grund sei der Namensbestandteil PETROLUB nicht mehr zeitgemäß. Ferner sei das Wort PETROLUB nicht Bestandteil der Firmierung der 56 FUCHS-Tochtergesellschaften weltweit und spielt daher aus Sicht der Kunden keine Rolle.

„Als Hightech-Unternehmen wollen wir unsere Technologieführerschaft in strategisch wichtigen Anwendungsbereichen ausbauen, sei es in den Bereichen Digitalisierung, Future Mobility oder Nachhaltigkeit. Mit der aktuellen Umfirmierung unterstreichen wir unsere Fokussierung auf fortschrittliche, prozessorientierte und ganzheitliche Lösungen für Schmierstoffe und Funktionsflüssigkeiten“, bekräftigte Vorstandsvorsitzender Stefan Fuchs.