FUCHS PETROLUB: Das wahre Kursziel liegt um +16,03% entfernt

Die Aktie von FUCHS PETROLUB wird derzeit von den Analysten als unterbewertet angesehen. Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 44,37 EUR und somit um +16,03% höher als derzeitiger Wert.

• FUCHS PETROLUB: Am 01.09.2023 mit -0,16%

• Guru-Rating von FUCHS PETROLUB bleibt das selbe mit 4,26

• Die positive Einschätzung wird durch den Anteil der Analysten (+89,47%) gestützt.

Am vergangenen Tag hatte die Aktie von FUCHS PETROLUB eine negative Entwicklung von -0,16%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein positiver Trend von +0,74%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Es gibt sieben Bankanalysten mit einer starken Kaufempfehlung für die Aktie und zehn weitere Experten sind optimistisch eingestellt (“Kauf”). Nur zwei haben eine “Halten”-Empfehlung ausgesprochen.

Das bewährte...