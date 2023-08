FUCHS PETROLUB: Das wahre Kursziel liegt bei 44,37 EUR

Die Aktie von FUCHS PETROLUB ist derzeit unterbewertet und bietet ein mittelfristiges Potenzial von +19,21%, so die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten. Mit einer Kursentwicklung von +0,38% am 22.08.2023 verzeichnete das Unternehmen eine insgesamt neutrale Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen.

• Am 22.08.2023 stieg die Aktie um +0,38%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 44,37 EUR

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,26

Während sieben Analysten FUCHS PETROLUB als starken Kauf empfehlen und zehn weitere ein optimistisches Kauf-Rating vergeben haben, gibt es auch zwei Experten mit einer neutralen Bewertung “halten”. Insgesamt sind jedoch +89,47% aller Analysten positiv gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt ebenfalls das Vertrauen in das Unternehmen und blieb auf dem bisherigen Niveau...