FUCHS PETROLUB: Das wahre Kursziel liegt bei 43,86 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von FUCHS PETROLUB derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 43,86 EUR und damit ein Potenzial von +26,25% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• FUCHS PETROLUB legt am 26.05.2023 um +0,75% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,28

Gestern verzeichnete FUCHS PETROLUB einen Anstieg um +0,75%, was in den letzten fünf Handelstagen – also einer kompletten Woche – einer Abnahme um -2,25% entspricht. Der Markt scheint derzeit relativ pessimistisch gestimmt zu sein.

Obwohl nicht alle Analysten eine solche Entwicklung erwartet hatten, liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von FUCHS PETROLUB bei 43,86 EUR. Die Einschätzung basiert auf dem Durchschnitt der Meinungen verschiedener Bankanalysten und würde Investoren ein Potenzial von +26,25% bieten.

Aktuell sind sieben...