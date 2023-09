FUCHS PETROLUB: Potenzial von +21,90% - Kursziel bei 44,37 EUR

Die Aktie des Schmierstoffherstellers FUCHS PETROLUB wurde nach Einschätzung von Marktanalysten zuletzt nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel liegt demnach um satte +21,90% über dem aktuellen Wert und beträgt 44,37 EUR.

• FUCHS PETROLUB verzeichnete am 07.09.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,98%

• Durchschnittliches Guru-Rating unverändert bei 4,26

• Mehrheit der Analysten empfiehlt Kauf

Am gestrigen Handelstag ging es für die Aktien des Unternehmens FUCHS PETROLUB an der Börse um -0,98% abwärts. Damit summieren sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf insgesamt -4,81%. Der Markt scheint in dieser Hinsicht momentan relativ pessimistisch zu sein.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für FUCHS PETROLUB beläuft sich auf 44,37 EUR laut den durchschnittlichen Einschätzungen der Bankanalysten. Sollten...