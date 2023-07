FUCHS PETROLUB: Potenzial von 21,56% - Kursziel liegt bei 43,86 EUR

Die Aktie des Schmierstoffherstellers FUCHS PETROLUB wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 43,86 EUR und könnte somit eine Renditeerwartung von +21,56% bieten.

• Am 04.07.2023 mit einem Verlust von -0,11%

• Guru-Rating nun bei 4,28 nach zuvor ebenfalls 4,28

• Kaufempfehlungen liegen bei +88,89%

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie einen leichten Verlust von -0,11%, während sie in den letzten fünf Tagen insgesamt eine positive Entwicklung um +3,44% aufweist. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das Investmentpotential für Investoren ergibt sich aus dem mittelfristigen Kursziel in Höhe von 43,86 EUR durchschnittlich bewertet durch Bankanalysten. Jene sehen ein erhebliches Aufwärtspotential mit einer möglichen Renditeerwartung von +21,56%....