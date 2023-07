FUCHS PETROLUB: Potenzial von +21,09%

Am gestrigen Handelstag konnte FUCHS PETROLUB eine Kursentwicklung von +3,90% verzeichnen. Insgesamt summiert sich die Kurssteigerung in den letzten fünf Handelstagen auf +5,05%, was auf eine optimistische Marktentwicklung hinweist.

Die Meinungen der Bankanalysten sind eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für FUCHS PETROLUB liegt bei 43,86 EUR. Sollte diese Einschätzung eintreffen, ergäbe sich ein Kurspotenzial von +21,09%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht und sehen nur einen positiven Trend.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und neun weitere bewerten sie als “Kauf”. Zwei Experten stufen das Papier mit “halten” ein. Damit sind immerhin noch +88,89% der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens.

Ein weiterer Indikator ist das Guru-Rating von...