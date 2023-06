FUCHS PETROLUB: Potenzial für Kursanstieg um 25,17% auf 43,86 EUR

Die Aktie von FUCHS PETROLUB hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,57% erzielt und legte gestern um weitere +0,40% zu. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 43,86 EUR und bietet damit Investoren ein potenzielles Kurswachstum von +25,17%. Von insgesamt 18 Analysten empfehlen sieben die Aktie als “stark kaufen”, neun vergeben ein “kaufen” Rating und zwei eine neutrale Bewertung mit “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 4,28.

Trotz des positiven Trends teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung. Dennoch sehen mehr als 88% der Experten Chancen auf einen weiterhin steigenden Aktienkurs.