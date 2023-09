FUCHS PETROLUB: Kursziel von 44,37 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +20,31%

Die Aktie des Unternehmens FUCHS PETROLUB hat in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend verzeichnet und am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -0,32% hingelegt. Die Meinungen der Bankanalysten sind jedoch eindeutig: Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 44,37 EUR und bietet somit ein Potential für Investoren in Höhe von +20,31%.

• FUCHS PETROLUB legt um -0,32% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 44,37 EUR

• Aktuelles Guru-Rating bleibt stabil mit 4,26

Analysiert man die Einschätzungen genauer ergibt sich folgendes Bild: Von insgesamt 19 Analysten votieren sieben als “starker Kauf”, zehn setzen auf “Kauf” und lediglich zwei bleiben neutral mit einer Bewertung von “halten”. Der positive Trend wird durch das weitere unveränderte Guru-Rating unterstrichen.

Investoren sollten bedenken dass es sich...