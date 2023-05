FUCHS PETROLUB: Kursziel von 43,86 EUR prognostiziert

Die Aktie von FUCHS PETROLUB wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 43,86 EUR und würde Anlegern ein Potenzial von +26,25% bieten.

• Am 26.05.2023 stieg die Aktie um +0,75%

• Guru-Rating liegt bei unveränderten 4,28

• Derzeit sind sieben Analysten optimistisch eingestellt

Gestern legte Fuchs Petrolub am Finanzmarkt eine positive Performance mit einem Anstieg um +0,75% hin. Eine relativ pessimistische Stimmung beherrscht jedoch den Markt in Bezug auf das Unternehmen: In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete es einen Rückgang von -2,25%.

Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens wurde durchschnittlich auf 43,86 EUR festgelegt und bietet somit ein beachtliches Potenzial für Investoren (+26%). Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts der...