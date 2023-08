FUCHS PETROLUB: Kursziel von 43,86 EUR laut Analysten nicht angemessen

Nach Ansicht der Experten ist die Aktie von FUCHS PETROLUB derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +16,65% über dem aktuellen Preis.

• Am 31.07.2023 stieg die FUCHS PETROLUB-Aktie um +0,27%

• Analytiker prognostizieren ein Kursziel von 43,86 EUR

• Guru-Rating für Fuchs Petrolub nun bei 4,28 (vorher ebenfalls 4,28)

Am gestrigen Tag hat FUCHS PETROLUB an der Börse eine positive Entwicklung von +0,27% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen – also einer gesamten Woche – ein Ergebnis von -0,32%. Der Markt scheint momentan recht neutral zu sein.

Allerdings lässt sich fragen ob Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung jedenfalls spricht für sich.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für FUCHS PETROLUB auf 43,86 EUR geschätzt.

Das durchschnittliche Urteil der Bankanalytiker ist...