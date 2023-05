FUCHS PETROLUB: Ein Kursziel von 43,86 EUR ist möglich

Die Aktie von FUCHS PETROLUB wurde in letzter Zeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 43,86 EUR.

• Am 12.05.2023 legte der Finanzmarkt eine positive Entwicklung mit +1,26% hin.

• Der Guru-Rating blieb bei FUCHS PETROLUB unverändert auf einem Wert von 4,28.

Gestern erzielte FUCHS PETROLUB einen Anstieg um +1,26%, was sich zur Gesamtsumme der letzten fünf Handelstage zu einem Plus von insgesamt +0,34% summierte. Dies signalisiert eine aktuell neutrale Stimmung am Markt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 43,86 EUR und einige Bankanalysten sind davon überzeugt, dass dies ein realistisches Ziel darstellt. Wenn das tatsächlich zutrifft würde es Investoren ein Potenzial an Rendite in Höhe von fast +23,62% eröffnen.

Obwohl nicht alle Analysten diese...