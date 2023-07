FUCHS PETROLUB: Kursziel von 43,86 EUR im Fokus der Analysten

Die Aktie von FUCHS PETROLUB wird derzeit aufgrund ihrer Unterbewertung von Experten als vielversprechend betrachtet. Das mittelfristige Kursziel wurde auf 43,86 EUR festgelegt, was einem Potenzial von +22,93% entspricht.

• Am 10.07.2023 stieg die Aktie um +0,39%

• Das errechnete Kurspotenzial beträgt +22,93%

• Die Mehrheit der Analysten gibt ein “Kauf”-Rating ab

Am vergangenen Handelstag legte das Unternehmen an Wert zu und verzeichnete einen Anstieg um 0,39%. Allerdings gab es in den letzten fünf Tagen eine Abwärtsentwicklung von -1,11%, weshalb manche Investoren pessimistisch gestimmt sind.

Wie bewerten jedoch die Bankexperten diesen Trend? Sie gehen davon aus dass sich das Unternehmen langfristig erholen wird und haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,86 EUR ausgegeben. Wenn dies eintreffen sollte hätten Investoren...