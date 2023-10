FUCHS PETROLUB: Kursziel bei 44,37 EUR

Die Aktie von FUCHS PETROLUB wurde von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kursziel beträgt 44,37 EUR und liegt damit um +23,39% höher als der derzeitige Wert.

• FUCHS PETROLUB: Wochenergebnis bei +0,39%

• Bankanalysten sehen mittelfristiges Potenzial von +23,39%

• Optimistische Einschätzung durch 89,47% der Analysten

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von FUCHS PETROLUB um +1,30% zu. Die Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen ergibt ein Wochenergebnis von +0,39%, was auf eine neutrale Markteinschätzung hinweist.

Mit einem mittelfristigen Kursziel von 44,37 EUR bewerten Bankanalysten die Aktie positiv. Mit einer optimistischen Einstufung (“Kauf”) empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie. Weitere zehn Experten sind ebenfalls positiv gestimmt und vergeben das Rating “Kauf”. Zwei weitere...