FUCHS PETROLUB: Kursziel bei 44,37 EUR

Die Analysten sehen beträchtliches Potenzial in der FUCHS PETROLUB-Aktie. Diese wird derzeit nicht angemessen bewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 44,37 EUR auf.

• FUCHS PETROLUB am 08.09.2023 mit einem Anstieg um +0,38%

• Das aktuelle Kurspotenzial von FUCHS PETROLUB liegt bei +21,43%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,26

Am Finanzmarkt konnte die Aktie von FUCHS PETROLUB gestern einen Anstieg um +0,38% erreichen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis jedoch bei -3,54%, was darauf hindeutet dass der Markt momentan relativ pessimistisch eingestellt ist.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung erwartet haben könnten – die Stimmung im Allgemeinen ist klar optimistischer ausgeprägt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beläuft sich gegenwärtig auf 44,37 EUR. Die durchschnittliche...