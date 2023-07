FUCHS PETROLUB: Kurspotenzial von +17,15% auf 43,86 EUR laut Analysten

Die Aktie des Schmierstoffherstellers FUCHS PETROLUB hat nach Ansicht von Analysten aktuell ein erhebliches Kurspotenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 43,86 EUR und damit um +17,15% über dem derzeitigen Preisniveau.

• Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von FUCHS PETROLUB -0,74%

• Der Guru-Rating ist nun bei 4,28 nach zuvor ebenfalls 4,28

• Nach Analyse sind sieben Experten der Meinung “starker Kauf” und neun Experten empfehlen “Kauf”

Zwar gab das Papier in den vergangenen fünf Handelstagen um -1,99% ab und auch am Vortag fielen die Kurse mit einem Minus von -0,74%. Trotzdem bleiben viele Analysten optimistisch gestimmt. So bewerten sieben Bankexperten die Aktie als stark kaufenswert und weitere neun sehen ein Kaufsignal.

Insgesamt haben sich zwei Experten für eine neutrale Haltung entschieden. Das Guru-Rating...