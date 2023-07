FUCHS PETROLUB: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von 18,09%

Die Aktie von FUCHS PETROLUB hat in der vergangenen Handelswoche einen positiven Trend gezeigt und am gestrigen Handelstag um +0,49% zugelegt. Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht das mittelfristige Kursziel bei 43,86 EUR, was ein Potenzial von +18,09% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

• FUCHS PETROLUB stieg um +0,49% auf den Preis von X

• Mittelfristiges Kursziel beträgt laut Analysten 43,86 EUR

• 7 Analysten empfehlen “starker Kauf”, während weitere 9 die Aktie als “Kauf” bewerten

Trotzdem sind nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch. Während sieben Analysten die Aktie als stark kaufenswert erachten und neun weitere zum Kauf raten, haben sich zwei Experten für eine neutrale Bewertung entschieden. Das Guru-Rating liegt bei nunmehr bei 4,28 nach zuvor “Guru-Rating ALT”. Insgesamt überwiegt also die positive...