FUCHS PETROLUB: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Die Aktie von FUCHS PETROLUB verzeichnete gestern eine positive Entwicklung an der Börse (+1,63%) und schließt damit eine erfolgreiche Handelswoche mit einem Plus von +1,36% ab. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 44,37 EUR liegt – ein Kurspotenzial von +18,70%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen 17 Analysten die FUCHS PETROLUB-Aktie zum Kauf oder Halten. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,26.

Anmerkung: Wir geben lediglich Informationen wieder und empfehlen keine Investition in diese Aktie.