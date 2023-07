FUCHS PETROLUB: Analysten sehen Kursziel bei 43,86 EUR

Nach Ansicht von Experten ist die Aktie von FUCHS PETROLUB zurzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 43,86 EUR – eine Steigerung um +14,82% gegenüber dem aktuellen Wert.

• Am 19.07.2023 legte FUCHS PETROLUB um +0,79% zu

• Guru-Rating für das Unternehmen beträgt nun 4,28 nach zuvor ebenfalls 4,28

Gestern verzeichnete FUCHS PETROLUB einen Anstieg an der Börse um +0,79%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich insgesamt ein Plus von +3,80%, was auf eine relativ optimistische Marktlage schließen lässt.

Obwohl nicht alle Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet hätten, sind sie im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein Potenzial zum Erreichen des vorgenannten Zielkurses hat. Sollte dies eintreffen und das Kurspotenzial voll ausgeschöpft werden können Investoren eine Rendite in Höhe von...