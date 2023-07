FUCHS PETROLUB: Analysten sehen Kurspotenzial von +18,67% auf 43,86 EUR

Die Aktie von FUCHS PETROLUB hat in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend eingeschlagen und am gestrigen Tag ein Plus von +0,43% erreicht. Die Bankanalysten sind sich einig – die Aktie ist aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 43,86 EUR.

• FUCHS PETROLUB: Am 14.07.2023 mit +0,43%

• Das Kursziel beträgt 43,86 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +88,89%

Das entspricht einem Potenzial von +18,67%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten Kursanstieg. Von insgesamt 18 analysierten Experteneinschätzungen empfehlen sieben die Aktie als “stark kaufen”. Weitere neun geben das Rating “Kauf” und zwei sprechen eine neutrale Empfehlung aus.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die positive Stimmung wird durch das bewährte Guru-Rating bestätigt...