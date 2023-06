FUCHS PETROLUB: Analysten sehen Kurspotential von +28,10% - Zielkurs bei 43,86 EUR

Die Aktie von FUCHS PETROLUB verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -1,10%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -1,89%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt aktuell 43,86 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +28,10%. Während sieben Analysten das Papier als starken Kauf empfehlen und neun weitere es immerhin noch mit “Kauf” bewerten, bleiben zwei Experten neutral (“halten”). Somit sind überwiegend optimistische Stimmen zu hören (+88.89%).

Zusätzlich bestätigt der Guru-Rating Indikator die positive Einschätzung.