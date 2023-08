FUCHS PETROLUB: Analysten sehen +19,21% Kurspotenzial - Kursziel bei 44,37 EUR

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von FUCHS PETROLUB am Finanzmarkt einen kleinen Gewinn verbuchen. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein Rückgang von -0,43%. Der Markt scheint aktuell relativ neutral gestimmt.

Dennoch sind sieben Analysten der Ansicht, dass es sich bei der Aktie um einen starken Kauf handelt und zehn weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Lediglich zwei Experten vergeben ein “Halten”-Rating. Insgesamt liegt der Anteil optimistischer Analysten somit bei +89,47%.

Das mittelfristige Kursziel für FUCHS PETROLUB beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten 44,37 EUR. Sollten diese Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +19,21%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach den jüngsten kurs-neutralen Entwicklungen.

Zusammenfassend lässt sich...