"FUCHS PETROLUB: Analysten Prognostizieren Kursziel von 43,86 EUR - Steigerungspotenzial von beeindruckenden +26,91%"

Die Aktie des Schmierstoffherstellers FUCHS PETROLUB verzeichnete am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +0,23%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Plus von insgesamt +1,41% erzielt werden. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel derzeit bei 43,86 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hätte die Aktie ein Aufwärtspotenzial von +26,91%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach jüngstem positiven Trend.

Von insgesamt 18 vorliegenden Analysteneinschätzungen raten sieben zum Kauf und neun zu einem optimistischen Kauf. Zwei Experten halten die Aktie für neutral. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,28.

Das Unternehmen scheint also mit einer überwiegend positiven Bewertung seitens der Analysten rechnen zu...